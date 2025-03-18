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TRT Haber 18.03.2025 12:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

 

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Çanakkale Zaferi Recep Tayyip Erdoğan
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