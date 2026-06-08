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Gündem
TRT Haber 08.06.2026 14:10

DMM'den "Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DMM'den "Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti" iddialarına yalanlama
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.

Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve “Gençlik ve Havacılık Festivali” kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

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