Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.09.2024 23:46

DMM, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası doğru değildir" denildi.

Söz konusu fotoğraftaki askeri personelin, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu ifade edildi.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:40
Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi
00:45
Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu
00:42
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze ziyareti için çalışmalar sürüyor
00:13
Ders zili bugün çalacak
00:25
Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
23:32
Gazzeli fotoğrafçı aldığı büyük ödülü Filistinlilere adadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ