Gündem
AA 15.08.2025 17:08

DMM: Şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı iddiaları dezenformasyon amaçlıdır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hayvanlarda görülen şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı iddialarını yalanladı.

DMM: Şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı iddiaları dezenformasyon amaçlıdır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarının dezenformasyon amaçlı olup bilimsel temelden yoksun olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürüttüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1’in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Şap Enstitüsü’nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının yüzde 85’i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir.

Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir. Hayvan pazarları önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacaktır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır."

DMM: Şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı iddiaları dezenformasyon amaçlıdır

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
