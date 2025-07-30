Açık 37.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.07.2025 14:11

DMM, orman yangınlarda kullanılan uçağın yetersiz kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının yangın söndürmede yetersiz kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM, orman yangınlarda kullanılan uçağın yetersiz kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı

DMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde dile getirilen iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa’da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

"Stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir"

Uluslararası uygulamalara ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları" tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçakların, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000'li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir. Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
14:35
İnsan ticaretine karşı yeni eylem planı devrede
14:28
Orman yangınlarıyla ilgili 39 şüpheli tutuklandı
14:21
Rusya'da deprem ve tsunami yaşanan Kamçatka bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi
14:17
AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı
13:56
"Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma: 11 gözaltı
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Damat el frenini çekmeyi unuttu: Gelin ölümden döndü
Damat el frenini çekmeyi unuttu: Gelin ölümden döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ