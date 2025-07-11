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Gündem
AA 11.07.2025 20:32

DMM, kadın konukevlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz şekilde sürdürdüğünü, kadın konukevlerinin yüzde 70-75 doluluk oranıyla hizmet verdiğini ve her ilde en az bir kadın konukevi bulunduğunu açıkladı.

DMM, kadın konukevlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kadın konukevlerinin yetersiz olduğu, şiddet gören kadınların yer bulamadığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda herhangi bir yatırım planı bulunmadığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğü, şiddet mağduru hiçbir kadının, kadın konukevi hizmetinden faydalanma istediğinde geri çevrilmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde yüzde 70-75 doluluk oranıyla hizmet vermekte ve her ilde en az bir kadın konukevi bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüğü takip edilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanmakta, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında kapasite artırımı çalışmaları devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, kadınların şiddetten korunması ve desteklenmesine yönelik hizmetlerini hem mevcut altyapıyla hem de yeni yatırımlarla etkili ve sürdürülebilir şekilde yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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