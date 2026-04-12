AA 12.04.2026 23:58

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen ifadelerin asılsız olduğunu belirtti

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen "İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız" ifadelerinin asılsız olduğu bildirildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş, barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir."

Söz konusu asılsız iddiaların amacının Türkiye'nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, Türkiye'yi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Sakarya'da kıyı erozyonu
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
