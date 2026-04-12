Gündem
AA 12.04.2026 19:43

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler ele alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Bakan Fidan müzakerelere katılan yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle de telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, İslamabad'daki müzakerelerde taraflarca ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirildi ve bundan sonraki süreç ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Pakistan
Dünya liderleri Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında son 24 saatte 35 kişi öldü
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
İran: ABD-İsrail saldırılarında 942 okul zarar görürken bunlardan 18'i tamamen yıkıldı
