Gündem
TRT Haber 12.04.2026 12:33

Şehidimizin babasından Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür

Pençe-Kilit şehidi Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu, Çorum ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanına gelerek kendisine yapılan ev için gözyaşları içinde teşekkür etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tamamlamıştı.

Önceki gün Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için Çorum’a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti. Bu sırada Bakan Kurum’un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti.

Gözyaşları içinde Bakan Kurum’a sarılan şehit babası, “Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, kaymakamım, belediye başkanım hepiniz yardımcı oldunuz” dedi.

Bakan Kurum da şehit babasını “Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Allah sizlere sabırlar versin” sözleriyle teselli etti. Uslu, Bakan Kurum’u yeni evine çaya davet etti.

“Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir”

Sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, “Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok” ifadelerini kullandı.  

