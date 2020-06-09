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Diyarbakır kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Silvan kırsalında, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Böylelikle bugün Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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