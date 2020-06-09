Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, 11'i muvazzaf 18 askeri personele yönelik gözaltı kararı verilmişti.

11 il’de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen ve halen görevde olan 6 rütbeli asker sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 10 askeri personel ile adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.