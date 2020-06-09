Kabine Toplantısı, uzun bir aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantı, Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemde, Libya ordusunun darbeci Hafter’e karşı ilerleyişi, terörle mücadele ve koronavirüste gelinen son durum var. Bu konular, bugün Kabine Toplantısı'nda saat 15.00’te masada olacak.