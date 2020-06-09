Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine Toplantısı, uzun bir aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantı, Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Gündemde, Libya ordusunun darbeci Hafter’e karşı ilerleyişi, terörle mücadele ve koronavirüste gelinen son durum var. Bu konular, bugün Kabine Toplantısı'nda saat 15.00’te masada olacak.
Son Haberler
- 10:05
- 10:05
- 09:59
- 09:50
- 10:09
Sıradaki Haber
Türkiye'den Paraguay'ın COVID-19 ile mücadelesine destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz