Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından COVID-19 tedbirlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Vatandaşların çoğunun tedbirlere uyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

Çoğunluğumuz tedbirlere uyuyor. Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim. pic.twitter.com/pdXveCy3qx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2020

"Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın"

Bakan Koca ayrıca, "Yaz geldi. Büyüklerimiz dahil birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım." uyarısında bulundu.

Yaz, geldi. Büyüklerimiz dâhil, birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım. pic.twitter.com/8F1X85OiJT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2020

Koca, "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın." mesajını da paylaştı.