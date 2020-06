TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu merak edilenleri sordu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayın öncesi Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında görüşmenin detaylarını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüsle mücadele

Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

"Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız"

Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti. Aynı şekilde ok meydanındaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı da kapayacağız. Yurt dışından hastalar gelmeye başladı hemen.

"Maske, mesafe, temizlik..."

Maske, mesafe, temizlik... Bu üç kavrama çok dikkat edin. Maske ihmal etmeyin. Kapalı mekanda kesinlikle maskenizi takın. 1,5 kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Elimizi bir yere sürdük hemen yıkayalım veya dezenfekte edelim. Bunu yapalım ki başımıza iş almayalım. Buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa kısa zamanda 65 yaşındaki abilerim bu işlerden zarar görmeyecektir. Gençlerimiz nasıl olsa bize bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu yapılanlar doğru şeyler değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu işin telafisi zor, bu farklı bir virüs. Buna karşı tek çare 'maske, mesafe, temizlik' bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Bugünün rakamlarına baktığımız zaman vaka düştü, vefat 19, yoğun bakımda 624, entübe 261, bugün iyileşenlerin sayısı güzel 3 bin 411 test 39 bin 361. Vefatı ne kadar sıfırlamaya doğru gidersek daha mutlu olacağız.

"Biz vatandaşlarımıza ilaçlarını ücretsiz vermeye devam ediyoruz"

Türkiye'de üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Çok lüks hastaneler yaptık. Vatandaşımıza ücretsiz ilaç veriyoruz. Biz böyle bir zamanda vaka ölüm oranına bakıyorsunuz yüzde 2 civarında. Fransa'da bu yüzde 18 ama dinlediğin zaman kendisini havasından geçilmiyor. Durum hamdolsun bizde çok farklı seyretti hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımıza ilaçlarını ücretsiz vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanı isem sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kalkıp da 'kenarda köşede bir hasta var ne olursa olsun' diyemeyiz.

"İki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik"

2 tane başı tersten yapışık yavru var. Yaşları da 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki bu ameliyatı bir Keşmirli doktor yaptı. Biz de bütün resimleri çektiler oraya gönderdiler. Ve onlar da getirin bakalım dediler. Biz bu iki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden 2 doktor da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple o ameliyat gerçekleşti ve hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra belki 1 ay belki 15 gün içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Ben telefondan hareketlerini falan görüyorum. Fakat biz o iyi niyetimizle adımı attık ve orada da bir Türk armatör bir de Keşmirli bu ikisi de dediler ki bedeli neyse biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üslendiler. Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor. Biz bu işi zaten üslenmiştik, yapacaktık. O yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bu yavrularımızın adı Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.

"Şehir hastanesi olmasaydı biz Elazığ'da depremin altında kalırdık"

Elazığ depreminde o şehir hastanesi olmasaydı biz orada depremin altında kalırdık. O gün en ufak sıkıntı yaşamadan bütün yaralılarımızı o hastanemize taşıdık. En ufak bir sıkıntı yaşamadan hepsini halletmek suretiyle evlerine gönderdik.

"Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak"

Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. 30 büyükşehirin 30'una da biz bu hastaneleri yapacağız. Burada devletin cebinden bir kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Buradaki tek şey işleticiyle devletin arasındaki protokoldür. Herhangi bir sıkıntıya mahal kalmadan bu iş yürüyor. Siz bunu devletin bütçesinden yapmış olmasınz sadece faizine yetiştiremezsiniz.

Kuzey Kıbrıs'ın isimsiz kahramanlarından doktor Fazıl Küçük'ün eşi rahmetli oldu. Ona da rahmetlerimizi dileyelim. Bütün Kıbrıs'a başsağlığı dileklerimizi iletelim.

"Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor"

Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Bu arada bir de temelini atacağımız barajlarımız var. Ilısu'dan yıllık gelirimiz 1,5 milyar olacak. Gerek sulama, gerekse enerji noktasında özellikleri olan bir yer. Ilısu'nun da hakkını teslim edelim. Ilısu Barajı'nın adını da Veysel Eroğlu adını oraya verdik. Hizmet siyasetine öncelik veren bir ülkeyiz. Halk siyasetçiden hizmeti bekler. Buna biz mecburuz.

"SİHA ve İHA'lar olmasaydı terörle mücadelede beklenen başarıyı kesinlikle elde edemezdik"

Savunma sanayiinde Türkiye çok ciddi bir sıçramanın içerisinde. SİHA'lar İHA'lar şimdi akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı biz terörle mücadelede beklenen başarıyı kesinlikle elde edemezdik. SİHA'larla biz başarıyı elde ettik. Bu süreci biz bu şekilde devam ettireceğiz.

Ankara'da sağlık vadisi oluşturacağız

Sağlık turizminde durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazlarını ürettik. Siparişler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 60 bin civarında sipariş var. Bir de aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız şu anda onun çalışmasını yapıyor. ODTÜ'nün çevresinde yapılacak. Orada da ciddi bir sıçrama istiyoruz yapalım. Aşı ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışmalar daha çok, kök hücre, gen tedavisi gibi alanlarda AR-GE yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah, ülkemizi bilgi ihraç eden parlak bir geleceğe taşıyacağız.

"Enflasyon da tekrar düşüşte"

5,5 milyon dar gelirliye biner lira veriyoruz, buna kalkıp Bay Kemal ne verdiniz ki diyor. İkinci çeyrekte biraz sıkıntılı olacak ama 3-4'te bu işi toparlayacağız. Faiz aşağı doğru çekildi. Enflasyon da tekrar düşüşte. Yatırımcılarımız hadi bakalım buyrun yatırıma.

"Haksız fiyat artışlarını MASAK inceleyecek"

Sahtekarlara ve soygunculara karşı üzerine gitmeye devam edeceğiz. Nerede bu tip şebekeler yakalanırsa bunlardan gerekli hesap sorulacak. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız fiyat yapanlara yasal işlemler başlatılıyor. Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye de devam edeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla ilgili MASAK incelemeleri yapacak. Bu da bir terördür, buna da biz fırsat vermeyeceğiz. Haksız Fiyat Değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu kurul denetimleri yapacak. Üretici, tedarikçi ve işletmeler hakkında da idari para cezası verebilecek.

Turizm koridorunun açılması

Türkiye bir çekim alanı haline gelecek. Geçenlerde Putin ile bir görüşme yaptım, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gönderin gelsinler. Haber geldi Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlara koymuşlar. Sayın (Boris) Johnson ile bir görüşme yapmıştım, Türküm diyorsun oradan buraya gelecek olan turistler var onların da önünü açın dedim. Almanya ile bir görüşmemiz olacak ama ben inanıyorum ki Almanya da Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin önünü kesemeyecek. Bu Şengen'e de ters. Merkel ile yapacağımız görüşmenin hayırlı olacağına inanıyorum. Dünyada da bu turizm çok önemli bir çekim alanı oluşturuyor.

"Paylaşımcı adil bir dünya..."

Biz halkının yüzde 99'u müslüman olan bir ülkeyiz ama dünyadan da kopuk değiliz. Sen varsan senin dışında da 195 ülke daha var. Bir koronavirüs olayı yaşıyoruz, güç müç hiçbir şey kalmıyor. Bunu görmemiz lazım, dayanışma kültürünü kavramamız lazım. Bu kültürü kavrayamadığımız sürece kayıptayız. Bu dayanışma kültürünü biz dünyaya korona olayında anlattık. 102 ülkeye yardım gönderdik. Bunu anlatarak 'bizim kadim tarihimizde böyle bir özellik var ve biz tüm dünyayı kucaklıyoruz, elimizi tüm insanlığa uzatıyoruz' diyoruz. Paylaşımcı adil bir dünya...

Erdoğan ile Trump Libya'yı görüştü

Akşam saatlerinde bu görüşmeyi yaptık. Birinci derecede Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Biz de Libya'daki gelişmeleri ve Libya'da başarılı bir durumda olduğumuzu teyit etti. Bu son durum nedir, biz de tüm gelişmeleri anlattık.

"Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek"

Bildiğiniz gibi şu anda Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Serrac'ın destekçisi. Karşıda darbeci bir hafter var. Biz bu destepimizi sürdürüyoruz. Hafter'in yanında kim yer alırsa onun da karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyla bir çok yer geri alındı. En hayati yerlerde de her an ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi, Fatiye çok çok önemliydi. Orası aynı şekilde alındı. Adeta Tunus'a dayanan Kuzey'deki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Bunlar Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Hafter'in böyle bir derdi yok bütün gücü Rusya'dan geliyor.

"Libya'da ABD-Türkiye arasında yeni bir dönem başlayabilir"

Bu akşam yaptığımız görüşmeden (Erdoğan-Trump görüşmesi) sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu, böyle bir adım belki olabilir. Sayın Putin'le de görüşmelerim olacak. Rusya'nın orada bu şekilde bulunuyor olması... Onları kendileri ile konuşalım istiyorum.

"Hafter her an sürecin dışına atılabilir"

Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor.

"Trump, ANFİFA konusuna hakim olduğunu söyledi"

(Erdoğan Trump görüşmesi) PKK,YPG gibi ve bunların da ANTIFA denilen terör örgütüyle Amerika'daki bir araya gelişleri manidar. Bunu söyledim Sayın Trump'a. Trump, ANFİFA konusuna hakim olduğunu söyledi. Bu arada malum FETÖ mensubu bazı isimler var. 'Bu konuda gönderdiğiniz bilgileri alacağım gerekli çalışmayı yapacağım' dedi.

"Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor, sen kiminle dalga geçiyorsun? Haddini bil"

Doğu Akdeniz'de tablo ortada. Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Bu konuda Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimizi var 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tanesini Karadeniz'e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimizin yanında her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta 2 tane camimizi molotof kokteyli yakmaya, bizans bayrağını bu tür şeyler yapıyorlar. Bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı?

Ayasofya ibadete açılacak mı?

Bu sefer de kalkıyorlar sakın ha Ayasofya ile ilgil orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz. Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Bu ülkenin dinamiklerinde yanan bir şey var. Şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Kararı verdikten sonra atılması gereken neyse o adımlar atılır.

"SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var"

SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var. Yetiştiremiyorlar hatta. Gerek özel sektörde olan bu firmamıza çok çok büyük şeyler var, devletin attığı adımlar var. Gelişmeler çok daha farklı zemine doğru kayarak üretimde çok daha adım atılmış olacak.

"İdlib'de bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi"

Şu an itibarıyla M4 güzergahında zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. 200 bin civarında İdlibli de geri döndü. Özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Hedefimiz burada ilk etapta 20 bin planlamıştık, belki bunu 50 bine çıkartacağız. Yoğun bir şekilde ona devam ediyoruz. Bu konuda 50 bini yakalarsak bu İdlibliye rahat verecek. Bu konutlarla oradaki rahatlama İdlib'liyi daha rahat hale getirecek. Süleyman (Soylu) beyin de anlattığı gibi bu insanların Allah yardımcısı olsun bu ne çile. Bu insanlar kar kış demeden çok daha zor şartlarda yaşadılar.

ABD'de ırkçılık gerilimi

Bu üzüntü verici bir olaydı, bunları sayın Trump'a da söyledim. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak ona nefes alamıyorum çığlıklarını attıran olay sıradan bir olay değil. Günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. Biz müslüman olarak ayrım yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumaya devam edeceğiz. Ben özellikle de şunu çok merak ettim. Sayın Obama ile çok çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde ABD'de ne gibi adımlar attı. Bu kültürel birikim ve insana bakışla ilgili tavırlar çok önemli. 'Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur' ilkesini biz şiar edindik.