Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kur'an'la mübarek kılınan Ramazan ayının bir ibadet ve tefekkür zamanı olduğunu vurguladı. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur’an okunmasını istedi.

Ali Erbaş, tam anlamıyla af ve mağfiret mevsimi olan ramazanda dua, tövbe ve istiğfarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Bu aydaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmanın öncelikli görev olması gerektiğini belirten Ali Erbaş, "Zekât, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olalım" dedi.