Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan'ın hata ve günahlardan arınarak Rabbe yönelmek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti. "Öncelikli görevimiz yoksullara, kimsesizlere ve yetimlere el uzatmaktır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kur'an'la mübarek kılınan Ramazan ayının bir ibadet ve tefekkür zamanı olduğunu vurguladı. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur’an okunmasını istedi.
Ali Erbaş, tam anlamıyla af ve mağfiret mevsimi olan ramazanda dua, tövbe ve istiğfarda bulunulması gerektiğini belirtti.
Bu aydaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.
Yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmanın öncelikli görev olması gerektiğini belirten Ali Erbaş, "Zekât, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olalım" dedi.
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
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