Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu.
Erbaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Açıklamasında, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
Son Haberler
- 20:51
- 20:09
- 20:36
- 19:50
- 19:31
Sıradaki Haber
Yunanistan’a geçmeye çalışan 1'i terörist 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz