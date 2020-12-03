Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret dilini kullandığı bir video paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir video paylaştı.
Paylaşımında bütün engellilere mutlu, huzurlu bir hayat dileyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.
Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz" mesajını verdi.
Etiketler: Ali Erbaş Dünya Engelliler Günü Engelliler
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