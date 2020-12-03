Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir video paylaştı.

Paylaşımında bütün engellilere mutlu, huzurlu bir hayat dileyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz" mesajını verdi.