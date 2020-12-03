Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Yüreği sevgi ve umut ile dolu olanların önünde hiçbir engel yoktur. Bu yolda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüreği sevgi ve umut ile dolu olanların önünde hiçbir engel yoktur. Bu yolda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/hTQ5fTIuZI — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020