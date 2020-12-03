Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde videolu paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Twitter’dan videolu bir paylaşım yaptı.
Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Yüreği sevgi ve umut ile dolu olanların önünde hiçbir engel yoktur. Bu yolda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Yüreği sevgi ve umut ile dolu olanların önünde hiçbir engel yoktur. Bu yolda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/hTQ5fTIuZI— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020
Son Haberler
- 11:47
- 11:36
- 11:50
- 11:38
- 11:47
Sıradaki Haber
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz