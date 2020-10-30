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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.
Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"Evlerine giremeyenler camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.
İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler. #deprem— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 30, 2020
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:44
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