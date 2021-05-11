Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı soykırım yapılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapıldığını söyledi.
Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun." ifadesini kullandı.
Etiketler: Ali Erbaş Filistin Devleti Mescid-i Aksa İsrail
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