Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
AA Orta Doğu Editörü Boyraz İsrail polisinin saldırısına uğradı
AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırısında bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Mescid-i Aksa'da teravih namazı çıkışında İsrail polisi cemaate plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırdı.
Mescid-i Aksa'da teravih namazı çıkışında İsrail polisi cemaate plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı anı @trthaber canlı yayınına yansıdı. pic.twitter.com/Tv0vhejLx7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
TRT Haber canlı yayınında saldırıyı anlatan AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, 2 plastik mermiyle vuruldu.
Boyraz 2 gün önce de yine plastik mermiyle yaralanmıştı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa Son Dakika
Son Haberler
- 00:09
- 00:09
- 23:53
- 23:27
- 23:35
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz