Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin ve Kudüs diplomasisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler değerlendirildi.
İsrail'in Filistin şiddetine tepkisini en üst düzeyde dile getiren Türkiye, İsrail'in saldırılarına son verme çağrısında bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.
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