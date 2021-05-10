İsrail'in Filistin şiddetine tepkisini en üst düzeyde dile getiren Türkiye, İsrail'in saldırılarına son verme çağrısında bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.