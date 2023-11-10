Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.11.2023 08:53

Diyanet İşleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, vefatının 85'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Diyanet İşleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı

Başkanlıktan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne erişilen Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad edildiği belirtildi.

Anma mesajında, "Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Borsa güne yatay seyirle başladı
10:12
Sanayi üretimi yıllık bazda arttı
10:08
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla yıktı
10:13
İşsizlik rakamları açıklandı
09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes için diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz
10:05
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
FOTO FOKUS
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ