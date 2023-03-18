Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet 425 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, din hizmetleri uzmanları görevde yükselme sınavına, eğitim görevlileri ise yazılı ve sözlü sınava göre alınacak.
Din hizmetleri uzmanlığı sınavına 24-28 Nisan arasında, eğitim görevliliği sınavına ise 24 Mart'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunulacak.
Yazılı ve sözlü sınavlar, Ankara'da gerçekleştirilecek.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Kamu Personel
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