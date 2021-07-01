Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk mücadelesinin Yunanistan tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması gerektiği hatırlatıldı.

"Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan tavrını kınıyoruz, uluslararası hukuka uygun hareket edilmeli" dendi.

Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için Yunanistan'a adım atması çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesinin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.