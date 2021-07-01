Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil başvurusunun Yunanistan tarafından reddedilmesini kınadı. "İskeçe Türk Birliği'nin hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" dendi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk mücadelesinin Yunanistan tarafından engellendiğine dikkat çekildi.
Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması gerektiği hatırlatıldı.
"Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan tavrını kınıyoruz, uluslararası hukuka uygun hareket edilmeli" dendi.
Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için Yunanistan'a adım atması çağrısı yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesinin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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