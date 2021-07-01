Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı Havacı Polisler, asayiş, trafik, narkotik ve terör operasyonlarını başarıyla yerine getiriyor, gökyüzünde güvenliği sağlıyor.

81 ilde, 7 ayrı filoda görev yapan pilotlar, hiçbir hataya yer vermemek için sıkı eğitimden geçiyor. O eğitimlerin önemli parçalarından biri de simülatör uçuşları.

Adaylar, her türlü senaryoya göre eğitim alıyor

Gerçek göreve gider gibi hazırlanan pilot adayları, simülatör kokpitinde her türlü senaryoya göre eğitim alıyor.

Eğitimlerle ilgili konuşan Pilot Komiser Özge Karabulut, "Meteorolojik şartlar da dahil olmak üzere yine helikopterlerin teknik arızalarını simüle edip gerçeğe yakın bir şekilde karar mekanizmalarını güçlendiriyoruz." dedi.

Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde pek çok farklı tipte helikopter bulunuyor. Fakat pilotlar ilk eğitimlerini simülatörlerde alıyor. Bu simülatörler sayesinde eğitimler hem çok düşük bir maliyetle hem de hiçbir hayati risk taşımadan yapılabiliyor.

Eğitmenler uçuşları kontrol odasından takip edebiliyor. Pilot adaylarının eğitim uçuşları kayıt altına alınıyor, sonrasında eğitmenlerle birlikte değerlendirme yapılıyor.

"Uçuş maliyetinin yüzde birine denk geliyor"

Pilotaj eğitimlerinin oldukça maliyetli olduğunu belirten Karabulut, "Bu anlamda da simülatörlerimiz hem maddi açıdan hem de hayati açıdan avantaj sağlıyor. Şu anda gerçek uçuş maliyetinin yüzde birine denk geliyor. Çok rahat bir şekilde sürekli olarak simülatörlerimizi kullanmaktayız." diye konuştu.

Havacılık Daire Başkanlığı, sadece pilot adaylarına değil tecrübeli pilotlarına da belli aralıklarla simülatörlerde eğitim veriyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Ata Çalapkulu