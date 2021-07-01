Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.