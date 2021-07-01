Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalananların terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QTFSLyNInC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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