1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yılı kutlanıyor. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, defteri imzaladıktan sonra konuşma yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

"Gemileri denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır. Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz. Bu sebeple, doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz."

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra, Vali Ali Yerlikaya ile birlikte deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bırakıldı.