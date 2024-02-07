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Gündem
AA 07.02.2024 19:21

Dışişleri'nden Pakistan'a terörle mücadelede destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, "Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

Dışişleri'nden Pakistan'a terörle mücadelede destek mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı iki ilçede bugün meydana gelen terör saldırılarında 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kardeş Pakistan halkının acısını paylaşıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi öldü
Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
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