Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, 1915 olaylarının hukuki, tarihi ve akademik boyutlarıyla meşru bir tartışma konusu olduğunun Fransa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Fransız yetkililere defaatle her düzeyde anlatıldığını, buna rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Fransız Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını ve tarihi olguları dikkate almayarak, Ermeni seçmenlerinden oy alabilmek ümidiyle, onlara verdiği vaadi yerine getirmeye çalıştığının anlaşıldığını belirtti.

Aksoy, "Osmanlı tarihinden bihaber bir siyasetçinin, Fransız ve Avrupa hukukuna itibar etmemesi ve Türkler için son derece hassas olan tarihi bir meselede kişisel siyasi çıkar uğruna tek taraflı tutum alması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

500 binden fazla Müslüman'ın Ermeni isyancılar tarafından katledildiği Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminin tüm yönleriyle anlaşılması için nesnel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Aksoy, tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasına büyük önem veren Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin halen geçerli olduğunu vurguladı.

Aksoy, Macron'un ifadelerini şu sözlerle eleştirdi:

"Bizim, Kurtuluş Savaşı döneminde Ermenileri de kullanarak Anadolu’da yaptığı mezalimler, Cezayir’de yaptığı katliamlar ve Ruanda soykırımındaki sorumluluğu ile tanıdığımız Fransa’nın kibirli ve temel tarih bilgilerinden yoksun politikacılarından alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır."

Kaynak: AA