Dışişişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail, 1257 üniteli yeni bir yasadışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde Doğu Kudüs'te 108 ilave yasadışı yerleşim birimi inşasına onay veren İsrail, bu kez de Doğu Kudüs yakınlarında 1257 üniteli yeni bir yasadışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İsrail’in, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında ilave yasadışı yerleşim yerleri inşa etmek suretiyle, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalıştığı açıktır.

Filistin Devleti’nin kuruluşunun 32. yıldönümünü kutladığımız bu günde, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, uluslararası toplumun iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen tüm üyelerini, İsrail'in bu mütecaviz eylemlerine karşı çıkmaya davet ediyoruz."