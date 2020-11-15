Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.