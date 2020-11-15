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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.
Kapalı Maraş bölgesini ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar KKTC Doğu AkdenizSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 22:16
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