Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesi Dışişleri Bakanları'nın Atina’da 11 Haziran'da yaptıkları toplantının sonunda ortak bildiri yayınladıklarına dikkat çekti ve türkiye'nin tepkisini dile getirdi: "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur."

Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağına vurgu yapan Bilgiç, "Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir" dedi.

Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlattı.