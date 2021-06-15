Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.
Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.
Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.
Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.
Düğünlerle ilgili kısıtlamalarda yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla davetlilere yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına dair kısıtlamalar sona erdi. pic.twitter.com/OUql4OrwtY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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