Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı. Bugün itibarıyla aşılamada 35 milyon doz geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 35 milyonuncu dozun Çanakkale'de uygulandığını duyurdu: "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı."

Aşı takvimindeki gruplara son olarak SGK'ya kayıtlı çalışanlar dahil edilmişti.

Bir günde 842 bin 494 doz aşı yapıldı

Bakan Koca, 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı. Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.