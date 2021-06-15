Türkiye aşılamada 35 milyon doza ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 35 milyonuncu dozun Çanakkale Bayramiç’te yapıldığını duyurdu.
Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı. Bugün itibarıyla aşılamada 35 milyon doz geçildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 35 milyonuncu dozun Çanakkale'de uygulandığını duyurdu: "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı."
Aşı takvimindeki gruplara son olarak SGK'ya kayıtlı çalışanlar dahil edilmişti.
Bir günde 842 bin 494 doz aşı yapıldı
Bakan Koca, 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı. Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.
An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
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