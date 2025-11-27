Puslu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.11.2025 10:55

Dışişleri: GKRY'nin Ada'nın tümünü ilgilendiren tasarruflarda bulunma yetkisi yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Lübnan ile GKRY arasında yeniden imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin, "GKRY'nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz." dedi.

Dışişleri: GKRY'nin Ada'nın tümünü ilgilendiren tasarruflarda bulunma yetkisi yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalana Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması (MEB) hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, açıklamasında, GKRY'nin 2003 yılından itibaren, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

Son olarak Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan MEB sınırlandırma anlaşmasının dün imzalandığını aktaran Keçeli, "Anılan anlaşmaya konu bölge, 18 Mart 2020 tarihinde BM nezdinde tescil ettirdiğimiz Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır." dedi.

"Kıbrıslı Türklerin haklarını yakından ilgilendiriyor"

Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin GKRY ile bu tür anlaşmalar imzalamasının, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Keçeli, şunları kaydetti:

"GKRY'nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz. Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz."

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini bildirdi.

ETİKETLER
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) KKTC Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kişi başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Mersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı
11:05
Güney Kore'de Yoon, eski Savunma Bakanı Lee'ye yönelik soruşturmaya müdahale etmekle suçlandı
10:46
İstanbul'da 175 kilodan fazla kokain ele geçirildi
10:43
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kişi başvurdu
10:28
Papa 14. Leo’nun Türkiye temasları bugün başlıyor
10:23
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze, Refah ve Han Yunus'a hava saldırıları düzenledi
Milli Savunma Bakanlığı, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
Mersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı
Mersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ