Gündem
AA 03.12.2025 00:52

Dışişleri: Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamasını, içerik ve üslup bakımından "kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi.

Dışişleri: Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama kabul edilemez

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Devlet Bahçeli
Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı
