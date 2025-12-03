Dışişleri: Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama kabul edilemez

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği belirtildi.