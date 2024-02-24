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Gündem
AA 24.02.2024 09:42

Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın 2. yılı geride bırakılırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" denilen açıklamada, bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" ifadesine yer verildi.

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