Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.02.2024 08:20

Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 47 gözaltı

Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 ayrı suç örgütü çökertildi. 2 örgüt elebaşının da içinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yerlikaya, Bursa'da Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda örgüt elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini ifade etti.

Ayrıca organize suç örgütlerinin, resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verdikleri ve karşılığında para talep ettikleri, kişiler arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak şiddet ve cebir yoluyla alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kişilerden tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettiklerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda çok sayıda çelik yelek ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve suikast kalem tabancaya el konulduğunu vurguladı. 

"Nefes aldırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere, milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bursa İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da "Filistin" gündemiyle toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:52
İstanbul'daki "sahte reçete" soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
09:48
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
09:46
Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama
09:34
Vergi Haftası "Geleceğimiz vergilerimizle güvende" sloganıyla kutlanacak
09:38
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
09:29
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'da savaşın izleri
Ukrayna'da savaşın izleri
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ