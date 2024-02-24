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Gündem
TRT Haber 24.02.2024 07:05

Berat Kandili bugün idrak edilecek

İslam Alemi, Berat Kandili'ni bu gece idrak edecek. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen bu kutlu gecede, Müslümanlar tövbe ederek af dileyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek.

Berat Kandili bugün idrak edilecek

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, el açanların geri çevrilmediği gece... Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili.

Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ayrıca hicretin ikinci senesi şaban ayının 15'inci günü, Hazreti Muhammed ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Hazreti Muhammed ile cemaatin bu esnada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Camilerde programlar yapılacak

Müslümanlara bu kutsal geceyi ibadetle geçirmesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek. 

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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Berat Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı
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