Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Fidan, Venezuela'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek dönemde Venezuela'ya yapacağı ziyaret ele alındı.

Venezuela'nın geleceğine yalnızca halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutumlarını vurgulayan Fidan, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kabul etmediklerini söyledi.

Fidan, Venezuela hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezuela ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.

Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.

"Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezuela arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici" dedi.

Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.