Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijerya’nın güneyinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Nijerya halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dendi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede yaşanan olayı "facia ve ulusal bir felaketi" olarak nitelendirmişti.

Nijerya'da yetkililer, ülkenin güneyindeki Rivers ve İmo eyaletlerinde 22 Nisan gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.