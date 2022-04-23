Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'da yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Patlama yaşanan yasa dışı petrol rafinerisi ormanlık alanda bulunuyordu ve patlamanın ardından çıkan yangın büyük bir alana yayıldı.
Yaşanan faciada 100'den fazla kişi yanarak can verdi.
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