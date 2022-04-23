Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yermak, "İşgalcilerin Odesa'ya düzenlediği roket saldırısı sonucunda biri üç aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi." açıklamasını yaptı.

Can kayıplarının yanı sıra 18 kişinin de yaralandığını belirten Yermak, "Bunlar şimdilik bulunanlar ve büyük ihtimalle daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, kötülüğün mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.