Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde “Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK) Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları'nın kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Komando Mardin Şehit
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