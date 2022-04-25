Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İHA destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA destekli Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarmamız;
Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." dedi.
Soylu ayrıca, "Tükeniyorsunuz. Teslim olun." çağrısı da yaptı.
Emniyet ve Jandarmamız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 25, 2022
Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda,
Besta Grubundan 3️⃣ teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.
Tükeniyorsunuz.
Teslim olun.
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