Bakan Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarmamız;

Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,

J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." dedi.

Soylu ayrıca, "Tükeniyorsunuz. Teslim olun." çağrısı da yaptı.