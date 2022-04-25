Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Halis Toprak Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

''Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi''

Yaşanan duruma tepki gösteren Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi''