Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ramazanda vaka sayısında büyük düşüş: 11 bin 783’ten 2 bin 277’ye indi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayında vaka sayısının hızla düştüğünü belirterek, "Bu yıl COVID-19'un ramazanla arası iyi değil. Vaka sayısı ilk 23 günde 11 bin 783’ten 2 bin 277’ye indi" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
"Bu yıl COVID-19'un ramazanla arası iyi değil"
Bakan Koca, "Bu yıl COVID-19'un ramazanla arası iyi değil. Vaka sayısı ilk 23 günde 11 bin 783’ten 2 bin 277’ye indi" açıklamasını yaptı.
Bu yıl Covid’in Ramazan’la arası iyi değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 24, 2022
Vaka sayısı ilk 23 günde 11.783’ten 2.277’ye indi.
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