Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu yıl COVID-19'un ramazanla arası iyi değil"

Bakan Koca, "Bu yıl COVID-19'un ramazanla arası iyi değil. Vaka sayısı ilk 23 günde 11 bin 783’ten 2 bin 277’ye indi" açıklamasını yaptı.