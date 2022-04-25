Meclis'in gündeminde bu hafta Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu olacak. "Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapor, Genel Kurul'da ele alınacak.

570 sayfalık raporla çevresel tehdidin boyutu gözler önüne serildi, müsilajın kontrolü ve önlenmesine ilişkin öneriler yer aldı.

Raporda, müsilaj oluşumunda en önemli faktörün sudaki besin maddeleri oranının artması olduğu vurgulandı.

Biyolojik arıtma tesislerinin kurulması istendi

Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlere ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması istendi.

Rapor, hazırlıkları süren müsilaj teklifi için de yol gösterici oldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifin, raporun görüşülmesinin ardından Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşlılar için komisyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yaşlıların sorunlarının tespiti ve yaşlılara yönelik kamu hizmetlerinin daha nitelikli şekilde sunulması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemişti. Buna ilişkin adımın da hafta içinde atılması bekleniyor.

Kurulacak komisyon çalışmalarıyla yaşlıların daha rahat bir yaşam sürmeleri için her alanda alınacak tedbirler belirlenecek.